الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف": افتتاح 16 مسجدًا فى الجمعة الأولى من العام المالى الجديد

مسجدًا
مسجدًا

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل - مبنى ومعنى، تستقبل وزارة الأوقاف العام المالي الجديد 2024- 2025 بافتتاح 16 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024.

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 وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 5/ 7 / 2024، بلغ 12097 مسجدًا، بتكلفة تُقدَّر بنحو 18 مليارًا و710 ملايين جنيه، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف السويس

1.  مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين

مديرية أوقاف أسيوط

2.  مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

3.  مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق -  مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

4.  مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون
5.  مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6.  مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية
7.  مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف كفرالشيخ

8.  مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ

مديرية أوقاف المنيا

9.  مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا
10.  مسجد الأحمدي –  قرية دهمرو –  مركز مغاغة
11.  مسجد الرحمن – عزبة  الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة

مديرية أوقاف الدقهلية

12.  مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر
13.  مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس
14.  مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس

مديرية أوقاف الشرقية

15.  مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد
16.  مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم

الأوقاف افتتاح مسجد ا وزارة الأوقاف العام المالي

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