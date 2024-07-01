الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزى غدًا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلبة وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى، غدًا الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وننشر فى التقرير التالي توزيع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية وتوزيع درجات الامتحانات

توزيع الدرجات

حددت وزارة التربية والتعليم مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى، 50 درجة.. وجاء توزيع الدرجات كالتالي: 

  1. سؤال القطعة الأولى 8 درجات
  2. سؤال القطعة الثانية 8 درجات
  3. سؤال المفردات 8 درجات
  4. سؤال القواعد 8 درجات
  5. سؤال المهارات 6 درجات
  6. سؤال الترجمة 4 درجات
  7. سؤال القصة 4 درجات
  8. سؤال المقال 4 درجات.

 جدول امتحانات الثانوية العامة 

وجاء المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

- يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

 

- يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة- الجبر والهندسة الفراغية.

 

- يوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

 

-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

 

- يوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

 

ويعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل عقب الاجتماع.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت رسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات، والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

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