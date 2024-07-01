الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصاد الأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء خلال يونيو

السيد القصير
السيد القصير

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بمتابعة الأنشطة الخدمة والارشادية.

حصاد الانشطة

وأصدر المركز اليوم تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية فى مناطق عمله وتضمن التقرير:زيارة وزير الزراعة للمركز لمتابعة سير العمل مؤكدًا أن البحوث التطبيقية هى الحل لزيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات المستحدثة، حيث طرح وزير الزراعة على الباحثين القضايا المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة والتي وجه بها الرئيس السيسي مثل التوسع فى استخدام أساليب الري الحديث، والميكنة الزراعية، واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائى والمقاومة للاجهادات البيئية والجفاف والحرارة، كذلك الامصال واللقاحات البيطرية، واستنباط أصناف جديدة من التقاوى وسلالات مواشي تتلائم مع البيئات الصحراوية.

وعلى هامش زيارة الوزير تم افتتاح معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء ويضم المعمل أحدث الأجهزة لعينات المياه والتربة وعينات الأغشية المستخدمة في تحلية المياه، وجهاز قياس النظائر المستقرة لتحديد عمر المياه في الخزان الجوفي، ومعرفة أي مصدر تلوث للمياه الجوفية، وجهاز قياس مساحة السطح للمواد النانوية.
كما تم بحث سبل التعاون بين بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث هدف اللقاء مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدوله للتنميه المستدامة.

واجتمع وزير الزراعة مع الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا حيث وجه بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

تم تنظيم قوافل إرشادية بشمال سيناء لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الأراضى الصحراوية في إطار مبادرة حياة كريمة حيث تم عمل عدد ٣٥ حقل ارشادى تعليمى بهذه المناطق وتوزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته كما تم توزيع عدد ٣ الآف شتلة اكاسيا التى تعد مصدر حماية وغذاء للعديد من الكائنات الحية.

كما تم تخريج أول دفعة من مدارس المزارعين الحقلية بجنوب سيناء للإنتاج النباتي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء.

ويواصل "بحوث الصحراء" العمل ليلا ونهارا بالتجمعات الزراعية في شمال سيناء هناك ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.

واحتفل بحوث الصحراء  باليوم العالمي للتصحر لدعم الإدارة المستدامة للأراضي تحت شعار " متحدون من أجل الأرض - إرثنا مستقبلنا.

حصاد الأنشطة البحثية والارشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث

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