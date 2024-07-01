الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن يطالب الحكومة الجديدة بتحسين المنظومة الصحية

ايمن الجوجري
ايمن الجوجري

يترقب المواطنون التعديلات الوزارية الجديدة لتقديم عدد من المطالب والتي تشمل العمل على حل المشكلات في أسرع وقت.

 

وطالب مصطفى أيمن الجوجري أحد أهالي مدينة المنصورة، من الحكومة الجديدة الاستعانة بالشباب والاستفادة من حماسهم في صالح البلد وخلق فرص عمل لهم.

 

كما طالب بحل مشكلات الفلاح المصري وتحسين المنظومة الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

 

‎هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

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