الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالغفار يكشف لـ"الدستور" أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة بالحكومة الجديدة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك عددا من الملفات المهمة على طاولة الوزير في الحكومة الجديدة.

وأكد “عبدالغفار” في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أن كل الخدمات والملفات الصحية تمس المواطن في المقام الأول لذلك تعمل الوزارة جاهدة على توفير الخدمات الطبية بطريقة سهلة.

وأوضح أن من أهم الملفات على طاولة وزير الصحة في الحكومة الجديدة هي الاستراتيجية الوطنية للدواء، والملفات المتعلقة بالصحة وتأثير المناخ وملف حياة كريمة والمبادرات الصحية والتأمين الصحي الشامل، وملف تطوير المستشفيات والاستثمار مع القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية للسكان، القضاء على قوائم الانتظار.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن ملف تطوير المنشآت يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن الوزارة تستعد لإنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مشروع طبي خلال السنوات القادمة ما بين إحلال وتجديد للكثير المستشفيات، بتكلفة تصل إلى 54 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير المنشآت الصحية الحكومية لتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين. 

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ولفت إلى أن المبادرات الصحية مستمرة في الحكومة الجديدة وذلك لما لها من أثر كبير وملموس على الوضع الصحي للمواطنين، وذلك لأنها أسهمت في تعزيز النظام الصحي بشكل فعال، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات تحت شعار "100 مليون صحة".

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان في الحكومة الجديدة الاستراتيجية الوطنية للدواء حياة كريمه المبادرات الصحية التأمين الصحي الشامل ملف تطوير المستشفيات والاستثمار والاستراتيجية الوطنية للسكان

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