"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية مدينة الحمام

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بمنطقة سلامة حجازى وسيد درويش التابعة للإدارة الصحية بالحمام، وتستمر حتى الغد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

- التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

- توفير الرعاية الصحية

وأشار إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازى أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

- إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية

وأكد "سالم" على أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق آخر كان قد قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور محمد عبدالسلام مدير إدارة الرقابة والمتابعة وإدارة الجودة بالإدارة المركزية للمعامل، وهيام منشاوي مدير إدارة المعامل، والدكتورة سمر عبدالقادر مدير المعمل المشترك، بالمرور على المعمل المشترك بمطروح، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة المعمل المشترك وتحقيق متطلبات الجودة والارتقاء بالمنظومة الفنية والإدارية بالمعمل، وتحقيق الدور الوقائي وسلامة الغذاء والمياه، مما ينعكس على صحة المواطنين والزائرين للمحافظة خلال موسم الصيف.

وجرت حلقة نقاشية بين وكيل وزارة الصحة بمطروح، ومدير الرقابة والمتابعة وإدارة الجودة بالإدارة المركزية للمعامل، حول خطة تطوير ورفع كفاءة المعمل المشترك بمطروح، واستكمال الدعم بالأجهزة الطبية المتقدمة والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إضافية لجميع القطاعات بالمحافظة، وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل بالمحافظة.