الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية مدينة الحمام

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بمنطقة سلامة حجازى وسيد درويش التابعة للإدارة الصحية بالحمام، وتستمر حتى الغد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

- التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

- توفير الرعاية الصحية

وأشار  إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازى أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

- إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية

وأكد "سالم" على أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق آخر كان قد قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور محمد عبدالسلام مدير إدارة الرقابة والمتابعة وإدارة الجودة بالإدارة المركزية للمعامل، وهيام منشاوي مدير إدارة المعامل، والدكتورة سمر عبدالقادر مدير المعمل المشترك، بالمرور على المعمل المشترك بمطروح، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة المعمل المشترك وتحقيق متطلبات الجودة والارتقاء بالمنظومة الفنية والإدارية بالمعمل، وتحقيق الدور الوقائي وسلامة الغذاء والمياه، مما ينعكس على صحة المواطنين والزائرين للمحافظة خلال موسم الصيف.

وجرت حلقة نقاشية بين وكيل وزارة الصحة بمطروح، ومدير الرقابة والمتابعة وإدارة الجودة بالإدارة المركزية للمعامل، حول خطة تطوير ورفع كفاءة المعمل المشترك بمطروح، واستكمال الدعم بالأجهزة الطبية المتقدمة والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إضافية لجميع القطاعات بالمحافظة، وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل بالمحافظة.

القافلة الطبية المجانية مديرية الصحة بمطروح الإدارة الصحية بمدينة الحمام اطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية توفير الرعاية الصحية

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يناقش خطة تطوير ورفع كفاءة المعمل المشترك

الأكثر قراءة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بعد تلقيه عرضًا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر