"القاهرة الإخبارية"| انفجارات متتالية فى مخيم نور شمس شرق طولكرم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، أن دوي انفجارات متتالية، سمع في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني، لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفًا وأوضاعًا مأساوية لا تطاق، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى أن المعتقلين يتعرّضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، فضلًا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري وجرب وغيرهما.

ولا يزال الاحتلال، يرفض الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 فلسطينيًا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين من غزة.

