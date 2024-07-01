أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد، كإدارة تنضم لمنظومة النظافة بالمحافظة؛ لتكثيف الجهود في إزالة المخلفات وأعمال النظافة بجميع أحياء المحافظة في الطرق والميادين والحدائق والمناطق السكنية.

التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، أن جهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد، يضم عددًا من الإدارات، وهي: الإدارة العامة للمخلفات وشؤون البيئة، وإدارة نظم المعلومات والتوثيق، ومركز مكافحة القوارض والحشرات وإدارة الحدائق، وذلك للعمل على قطاعين القطاع الشمالي يشمل ١٦ قطاعًا، والقطاع الجنوبي يضم ١٧ قطاعًا، ليساهم في تطبيق منظومة إدارية متكاملة، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في أعمال النظافة وتعديل أسلوب العمل.

وأكد محافظ بورسعيد، الميكنة الكاملة للجهاز وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الإدارات داخل الجهاز من المعدات، والطاقم الفني والإداري والاشرافي بالجهاز، مع توفير العناصر البشرية للإدارات بالجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل، تماشيًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، بما يحقق سرعة إنجاز العمل، وفقًا لمعايير الجودة والدقة والشفافية، كما يحقق آليات حديثة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

إدارة تجميل ونظافة بورسعيد