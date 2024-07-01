الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

إدارة تجميل ونظافة
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد، كإدارة تنضم لمنظومة النظافة بالمحافظة؛ لتكثيف الجهود في إزالة المخلفات وأعمال النظافة بجميع أحياء المحافظة في الطرق والميادين والحدائق والمناطق السكنية.

التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، أن جهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد، يضم عددًا من الإدارات، وهي: الإدارة العامة للمخلفات وشؤون البيئة، وإدارة نظم المعلومات والتوثيق، ومركز مكافحة القوارض والحشرات وإدارة الحدائق، وذلك للعمل على قطاعين القطاع الشمالي يشمل ١٦ قطاعًا، والقطاع الجنوبي يضم ١٧ قطاعًا، ليساهم في تطبيق منظومة إدارية متكاملة، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في أعمال النظافة وتعديل أسلوب العمل.

وأكد محافظ بورسعيد، الميكنة الكاملة للجهاز وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الإدارات داخل الجهاز من المعدات، والطاقم الفني والإداري والاشرافي بالجهاز، مع توفير العناصر البشرية للإدارات بالجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل، تماشيًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، بما يحقق سرعة إنجاز العمل، وفقًا لمعايير الجودة والدقة والشفافية، كما يحقق آليات حديثة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
إدارة تجميل ونظافة بورسعيد
التشغيل التجريبى ادارة بورسعيد أعمال النظافة النظافة محافظ بورسعيد البيئة

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

النيابة تُعاين موقع انهيار عقار بحي المناخ في بورسعيد

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود التوعية بمخاطر إدمان الإنترنت

محافظ بورسعيد يستعرض آليات إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل

إقبال كبير من المواطنين على شاطئ بورسعيد بالتزامن مع درجات الحرارة (صور)

برعاية التحالف الوطنى.. قاعات مكيفة وإنترنت ومراجعات مجانية لطلاب الثانوية ببورسعيد

تجديد حبس متهم بدهس شابين في بورسعيد

الأكثر قراءة

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر