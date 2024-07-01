الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة 131 مليون جنيه.. انتهاء خطة الرصف بنسبة 100% في أسوان

خطة الرصف
خطة الرصف

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية للانتهاء من المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع الطرق، لافتًا إلى أنه تم تكليف مسؤولي الجهات المعنية؛ لاستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

انتهاء خطة الرصف 

من جهته، أوضح المهندس أحمد الملواني مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، تم العمل على قدمٍ وساق، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023/2024، والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه. 

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، فقد تم الانتهاء من رصف شارع السوق بالمدينة بطول 1 كم، بعد أن تم تفريغه من العشوائيات والإشغالات منذ أيام لتسهيل الحركة أمام المارَّة والمركبات من أهالي المدينة السياحية. 

محافظ أسوان مشروعات قطاع الطرق حياة كريمه الخطة الاستثمارية

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