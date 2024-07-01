الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 500 طن مخلفات بلدية و25 طنًا من الأتربة بالدقهلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها ومعدات عدد 5 وحدات محلية شملت شرق وغرب المدينة ومراكز ومدن ميت غمر وأجا وطلخا ومركز المنصورة. 

تفاصيل الحملة

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 500 طن مخلفات بلدية و25 طنًا من الأتربة ونواتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية على مدار يومين وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

من جهته، أوضح أحمد حمدي رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات وبمشاركة الأستاذ محمد فارس بجهاز النظافة، وبإشراف رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة، حيث تمت متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بنطاق المنطقة المركزية من خلال رفع القمامة من أمام المدارس التي توجد بها لجان الثانوية العامة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع مستشفى الصدر والجلاء والجمهورية والعباسي والمجزر وقناة السويس والنخلة والدراسات وجيهان والمشاية والطميهي والمدير، وكذا رفع الأتربة من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة بواسطة السيارات المكنسية بمناطق المشاية والجمهورية والجيش وأمام مديرية الأمن وكوبري سندوب ومدخل مدينة المنصورة وشوارع سامية الجمل والثانوية.

كما تمت متابعة أعمال غسيل البلدورات والأرصفة بميدان الكتاب وبشارع الجمهورية وأمام جامعة المنصورة ومتابعة أعمال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والحدائق العامة كشجرة الدر واستمرت أعمال رفع القمامة بنطاق مركز المنصورة.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة طلخا

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