الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحاصلة على جائزة الابتكار في الأعمال بألمانيا لعام 2024 تكشف تفاصيل الجائزة

مروة سعودي
مروة سعودي

قالت مروة سعودي، باحثة مصرية حاصلة على جائزة الابتكار في الأعمال بألمانيا لعام 2024، إنها بدأت مشروعها منذ أكثر من 15 عاما، وركزت جهودها على القراءة، والاطلاع على أفكار مختلفة ومتنوعة.

وأوضحت خلال لقائها عبر فضائية dmc، أن إدراكها لاحتياجها مزيد من المعرفة بمجال تكنولوجيا العلوم والهندسة والرياضيات، وهو ما يعرف حاليا بنظام “ستيم”، كان الدافع وراء رحلتها إلى “استونيا” بجامعة “تارتو” لتحضير الماجستير.

وأكدت أنها تعمقت أكثر في ملف تكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي، وتطبيقه على الطلاب ووضع نماذج تعليميه لهم، ونموذج أو نظام "ستيم" انتشر مؤخرا في مصر بشكل كبير، وأصبحت شريحة كبيرة تردد هذا المصطلح الجديد على التعليم في مصر.

وتابعت: “جرى اختيارنا من الأمم المتحدة في فنلندا بسبب مشروعنا عن تقديم حلول للتعليم عن بعد في عام 2018 - 2019، وبعدها جرى ترشيح المشروع من منظمة اليونسكو، واختير النموذج أو البرنامج التعليمي الخاص بنا ضمن أفضل 40 تجربة بمجال شرح الذكاء الاصطناعي وتعليمه للأطفال، وباندلاع جائحة كورونا ودخول العالم مرحلة التباعد الاجتماعي، كان مشروعنا حل جيد تم طرحه بشكل واسع، وجرى ترشيحنا وحصولنا على جائزة الابتكار هذا العام”.

تكنولوجيا المانيا

مواد متعلقة

ألمانيا وهولندا تطالبان رعاياهما بمغادرة لبنان على الفور تحسبا لتفاقم الأوضاع

الأكثر قراءة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بعد تلقيه عرضًا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر