الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد عدد من الأطباء والكوادر الطبية فى سجون الاحتلال

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة عن استشهاد عدد من الأطباء والكوادر الطبية في سجون الاحتلال، منهم الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ269، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

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