"القاهرة الإخبارية" تتوقع حضور مليون زائر مهرجان العلمين الجديدة

كشفت فضائية "القاهرة الإخبارية" من العلمين، اليوم الإثنين، عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

وقالت إن الأجواء حماسية للغاية استعدادًا لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، فالمدينة التي كانت موطنًا للمعارك في الحرب العالمية الثانية أصبحت واحدة من أهم مدن الجيل الرابع وغيرت مفهوم الساحل الشمالي من مجرد وجهة صيفية فقط إلى مدينة متكاملة، مضيفة أن المهرجان يأتي بعد صفقة استثمارية كبرى في رأس الحكمة.

وأكدت أن عبقرية منطقة العلمين الجديدة أنها على بعد ساعة من مرسى مطروح وساعة من الإسكندرية، وكذلك على بعد ساعتين ونصف من القاهرة، موضحًة أنها أصبحت مدينة عالمية تفخر أنها في مصر.

العلمين الجديدة تستعد لانطلاق المهرجان بفعالياته المتنوعة

وأوضحت فضائية القاهرة الإخبارية أنه سيجرى إعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والتي تضمنت الإعلان عن الفعاليات وكل الحفلات سواء الحفلات الغنائية أو المسابقات الرياضية أو العروض الأخرى.

وتابعت أن النسخة الأولى من المهرجان حققت نجاحًا كبيرًا للغاية، كما حضره عدد كبير من مختلف دول العالم، ومن المتوقع حضور مليون زائر تقريبًا للنسخة الثانية، لافتة إلى أنه خلال عام حدث تطور كبير بالمكان سواء بالمباني أو الممشى السياحي، مشيرة إلى أن السائحين القادمين من اليونان مثلًا يكونون في حالة انبهار من الساحل الشمالي، كما أن شواطئ العلمين ليس بها أي أخطار كغيرها من الدول.