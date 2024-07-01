الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جانتس: حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة

جانتس
جانتس

قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، بيني جانتس: إن حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، ومن اتخذ قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبوسلمية، يجب أن يُقال فورًا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الإفراج عن 50 معتقلًا من قطاع غزة

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، كانوا قد اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني، لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة من غزة، يعانون ظروفًا وأوضاعًا مأساوية لا تطاق.

بيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق نتنياهو حكومة نتنياهو حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب إدارة الحرب

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