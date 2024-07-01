الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء اليوم.. رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2024 وشروط القبول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأ التحويل بين المدارس الحكومية 2024 والمدارسة الرسية والخاصة من خلال المواقع الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتائج التحويل قبل بدأ العام الدراسي الجديد 2023 -2024. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2024.

متى يبدأ التحويل بين المدارس 2024؟

التحويل بين المدارس 2024  بدأ وفق بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اليوم الإثنين 1  يوليو 2024 المديريات وذلك للعام الدراسى المقبل 2025، ويتم فتح باب التحويل بين المدارس الحكومية 2024 حتى نهاية أغسطس المقبل.

على أن يتم إعلان نتائج التحويل بين المدارس 2024 قبل بدء العام الدراسى 2025 بوقت كاف، لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة.

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موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية للغات بشكل إلكترونى من خلال مواقع المديريات التعليمية ويتم إنهاء إجراءات التحويل وقبولها من خلال لجان بالإدارات والمديريات وفق الكثافة المتاحة وشروط قبول التحويلات، شريطة أن يتوفر مكان أو كثافة حقيقة بالإضافة إلى أن يكون سن الطالب المتقدم للتحويل مناسب للصف المحمول عليه خاصة إذا كان التحويل من مدرسة خاصة إلى رسمية لغات.

حيث تقوم الإدارات التعليمية والمدارس تقوم بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة فى التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها.

ويستطيع الطلاب من محافظة القاهرة التحويل بين المدارس من هنــــــــا.

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هل يمكن التحويل من مدرسة عربي إلى مدرسة لغات خاصة؟

يجوز التحويل من مدرسة عربي إلى مدرسة لغات خاصة وفق بيان وزارة التربية والتعليم حيث أجازت التحويل من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس الأخرى، والعكس وفق شرط واحد وهو  شرط سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

وأضافت الوزارة أنه لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب.

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