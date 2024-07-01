الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مجمع الشفاء الطبى: تعرضنا للاعتداء من الكلاب البوليسية داخل سجون الاحتلال

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

قال مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه، محمد أبوسلمية، إن جميع الأسرى الفلسطينيين فقدوا نسبة كبيرة من أوزانهم في سجون الاحتلال، وبعضهم تعرض لبتر في أحد الأطراف نتيجة التعذيب.

وتابع، في تصريحات صحفية من أمام مجمع الشفاء الطبي، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: "تعرضت للاعتقال عند معبر نتساريم رغم خروجنا ضمن قافلة أممية، اعتقالي كان بسبب سياسي بحت وسنقوم بممارسة عملنا ونعد بإعادة بناء مجمع الشفاء الطبي".

وأضاف: تعرضت للتعذيب، وتعرضت للضرب في الرأس أكثر من مرة، والتعذيب في سجون الاحتلال يتم بشكل ممنهج، وخرجنا دون أى صفقة، وقيل لنا إننا ممنوعون من الالتقاء بمحامين ولم توجه لنا أى تهم.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه: إن بعض الأسرى لا يأكلون إلا رغيف خبز واحد يوميا فقد لمدة شهور، مضيفًا: إننا تعرضنا للاعتداء من الكلاب البوليسية الخاصة بالاحتلال، وهناك جرائم حقيقية ترتكب بحق الأسرى.

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