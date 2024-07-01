الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشغيل التجريبي للمجمع الحرفي بقرية بلانة في أسوان

التشغيل التجريبى
التشغيل التجريبى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولي الجهات المعنية بالتشغيل التجريبي للمجمع الحرفي بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، والذي تم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء مهندس شريف صالح، ليصبح المجمع من ثمار التعاون المثمر والبنَّاء بين المحافظة والهيئة، والتي تقوم حاليًا باستكمال إنشاء 3 مجمعات حرفية أخرى وهي الرمادى قبلى بإدفو، وفارس بكوم أمبو، والكوبانية ووادى كركر بأسوان لتضم عدد من الورش والماكينات والأنشطة المستهدفة. 

وأكد محافظ أسوان، أنه توجد توجيهات مباشرة للتشغيل التجريبي لأي مشروعات بمختلف قطاعات العمل العمل يتم نهوها ليلمس المواطنين ويجنوا مكتسبات هذه الإنجازات المتتالية في الجمهورية الجديدة والاستفادة من العوائد الإيجابية لها. 

التشغيل التجريبي للمجمع الحرفي بقرية بلانة

من جهته، أوضح محمد عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، تم التشغيل التجريبي للمجمع الحرفي بقرية بلامة، والتي تم إنشاؤه بتكلفة 11 مليون جنيه، ومُقام على مساحة 700 متر مرفع، ويضم دورين أرضي، وعلوي، وفي كلٍ منهم 9 ورش. 

وأشار إلى أن المجمع يضم معدات وماكينات وآلات داخل الورش الحرفية، ومعرضين لتسويق المنتجات، وجارى تدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. 

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