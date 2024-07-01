الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه في الشروع في قتل شخص بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

ترجع أحداث القضية المُقيدة برقم 3335 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

تعدي عليه بسلاح أبيض

كشفت التحقيقات أنه حال تواجد المجني عليه "م.ه.م" بالطريق العام فؤجي بيقدم المتهم " ر.ع.ي" عاطل، وبحوزته سلاح أبيض سكين وتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات بينهما، وعقب ذلك قام المتهم بالفرار فتتبعه المجني عليه فعاود المتهم التعدي عليه محدثا إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وجرح يالساعد وخرج بالابهام وجرح بعصب الاصبع وبطن اليد وأسفل البطن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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