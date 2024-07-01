الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الإفراج عنه.. مدير مجمع الشفاء: استشهاد عدد من الأطباء فى سجون الاحتلال

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قال مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه، محمد أبوسلمية، إنه لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى لدى سجون الاحتلال سوى رغيف خبز واحد يوميا.

وتابع، في تصريحات صحفية من أمام مجمع الشفاء الطبي، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن عددا من الأطباء والكوادر الطبية استشهدوا في سجون الاحتلال، منهم رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء، معلقًا: "تركنا خلفنا آلاف الأسرى يذوقون عذابات الاحتلال خلف القضبان".

وأكد أيضا استشهاد الدكتور إياد الرنتيسي، رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان.

سجون الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي مستشفى الشفاء الكلاب البوليسية الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي مستشفى كمال عدوان رئيس قسم العظام بمستشفي الشفاء أبو سلمية

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