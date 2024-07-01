احتج على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.. جانتس يدعو لاستقالة الحكومة وإجراء انتخابات

دعا بيني جانتس رئيس حزب الوحدة الوطنية الاسرائيلي، الحكومة إلى الاستقالة احتجاجا على قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سليمة، قائلا إن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في شن الحرب بهذه الطريقة.

الحكومة لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية

وقال في بيان إن “الحكومة التي تطلق سراح من آووا قتلة 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء رهائننا، ارتكبت خطأ عملياتيا أخلاقيا ومعنويا، وبالتالي لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية وعليها العودة إلى ديارها، وأن من اتخذ القرار يفتقر إلى الحكم ويجب إقالته اليوم" وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال:يا رئيس الوزراء، إذا قمت بإغلاق بعض الوزارات الحكومية، فأنا متأكد من أنه سيتم توفير المساحة والميزانيات للسجون. لا يمكنك الاستمرار في شن الحرب بهذه الطريقة، ويصر غانتس على أنه “حان الوقت لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات”.

"بن غفير": إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء استهتار أمنى

كما قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، إن قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبوسليمة، مع عشرات الإرهابيين هو استهتار أمني، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال الوزير المتطرف: "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك من اتباع سياسات مستقلة تتعارض مع مواقف الحكومة".

إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

وسبق وقالت صحيفة معاريف، صباح اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 54 أسيرًا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها، ومن بين المفرج عنهم مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبوسليمة، والذي قال بعد إطلاق سراحه: "وضع السجون مأساوي وصعب للغاية، ويجب أن تكون هناك كلمة حازمة من المقاومة والشعب العربي من أجل حرية الأسرى".