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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الاثنين 1-7-2024 مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 خلال منتصف التعاملات على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم استقرارًا ليصبح نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في مصر 

خلال منتصف التعاملات شهد سعر الدولار اليوم الاثنين  1 يوليو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية ليسجل 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاثنين في البنوك المصرية 

الدستور يقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة سعر صرف الدولار والعملات، الاجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنوك خلال منتصف التعاملات، فقد بلغ متوسط سعره استقرارًا نحو 47.96 للشراء و48.10 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

التعاملات المسائية| بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29-6-2024 في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري استقرارًا ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي

سجل سعر الدولار نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.32 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع

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