الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يعلن عن تجديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين قبل مواجهة الداخلية

عمرو السولية
عمرو السولية

يضع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الرتوش الأخيرة لإعلان تجديد عمرو السولية لاعب الفريق الأول خلال الساعات القليلة القادمة وتحديدا قبل خوض مباراة الداخلية في الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن عقد السولية سيتم تجديده لمدة موسمين على أن يتم تفعيل الموسم الثاني وفقا لشروط معينة مع وضع بند يتيح للاعب الاحتراف حال تلقيه عرضا من أحد الدوريات العربية.

وأشار المصدر، خلال تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن السولية سوف يحصل على 13 مليون جنيه في الموسم الأول وفي حالة تفعيل الموسم الثاني سوف يحصل على 15 مليون جنيه حسب الاتفاق مع إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق.

وأوضح المصدر أن اللاعب رفض الرحيل إلي بيراميدز وأحد الأندية الصاعدة في الدوري السعودي لرغبته في إنهاء مشواره داخل القلعة الحمراء من أجل العمل سواء في الجانب الإداري أو الفني عقب الاعتزال.

وأعلن النادي الأهلي رسميا أمس الأحد، تجديد عقد محمد هانى لمدة 3 مواسم ويحصل اللاعب على راتب الفئة الأولى والتي تصل إلى 13 مليون جنيه في الموسم وتم الاتفاق على بقاء نسبة المشاركة فى العقد رغم تخطيه النسبة حسب اللائحة.

أنهى محمد هاني كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا على سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

الأهلي يواجه طلائع الجيش اليوم على استاد الكلية الحربية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد الكلية الحربية.

لعب الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفاً وتلقت شباكهم 15 هدفا.

أمير توفيق الاهلى عمرو السولية الداخلية محمد هاني بيراميدز

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