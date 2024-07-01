لرفع قدرة المحولات.. قطع الكهرباء بمدينة النجيلة 5 ساعات

قالت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، إنه تيسيرًا على أهالي مدينة النجيلة وتحسين الخدمات بها خاصة قطاع الكهرباء، جارى رفع قدرة المحولات داخل المدينة، محول المدرسة من 300 إلى 500 ومحول العزبة البحرية من 200 إلى 300 ومحول مسجد الفتح من 100 إلى 200.

_فصل التيار الكهربائي

وأوضحت في بيان إعلامي لها، أنه سيتم اليوم فصل التيار الكهربائي عن مدينة النجيلة من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك لتركيب محول العزبة البحرية وإدخاله الغرفة، وأيضًا تكبير محول مسجد الفتح ضمن أعمال تحسين شبكه مدينة النجيلة من خلال رفع قدرة المحولات.

_تشغيل المحولات

وأكد أنه سيتم محاولة بعد تغيير محول مسجد الفتح تشغيل نصف المدينة من مسجد الفتح ومشرق حتى محولات شرق المدينه، أما الباقي لحين الانتهاء من محول العزبة البحرية، مع استمرار المتابعة.

وفي سياق أخر، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محضر لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفي مدير الأملاك.

_المراجعة والفحص

جاء ذلك وفقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وبعد مراجعة وفحص اللجنة لـ١٤٠ طلب مبانى، بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في ٢٩ طلب تظلم مقدم من المواطنين منها ٢٨ طلبًا لأراضي مبانٍ وطلب لأراضٍ زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.

_القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.