الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لرفع قدرة المحولات.. قطع الكهرباء بمدينة النجيلة 5 ساعات

محافظة مطروح
محافظة مطروح

قالت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، إنه تيسيرًا على أهالي مدينة النجيلة وتحسين الخدمات بها خاصة قطاع الكهرباء، جارى رفع قدرة المحولات داخل المدينة، محول المدرسة من 300 إلى 500 ومحول العزبة البحرية من 200 إلى 300 ومحول مسجد الفتح من 100 إلى 200. 

_فصل التيار الكهربائي

وأوضحت في بيان إعلامي لها، أنه سيتم اليوم فصل التيار الكهربائي عن مدينة النجيلة من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك لتركيب محول العزبة البحرية وإدخاله الغرفة، وأيضًا تكبير محول مسجد الفتح ضمن أعمال تحسين شبكه مدينة النجيلة من خلال رفع قدرة المحولات. 

_تشغيل المحولات

وأكد أنه سيتم محاولة بعد تغيير محول مسجد الفتح تشغيل نصف المدينة من مسجد الفتح ومشرق حتى محولات شرق المدينه، أما الباقي لحين الانتهاء من محول العزبة البحرية، مع استمرار المتابعة.

وفي سياق أخر، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محضر لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفي مدير الأملاك.

_المراجعة والفحص

جاء ذلك وفقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وبعد مراجعة وفحص اللجنة لـ١٤٠ طلب مبانى، بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في ٢٩ طلب تظلم مقدم من المواطنين منها ٢٨ طلبًا لأراضي مبانٍ وطلب لأراضٍ زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم. 

_القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون  ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

محافظة مطروح قطاع الكهرباء رفع قدره المحولات مدينة النجيلة تحسين الخدمات

مواد متعلقة

محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة

الأكثر قراءة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بعد تلقيه عرضًا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر