الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيد 13 بنكًا مصريًا بسجل العضوية بالبورصة كمتعامل غير رئيسي

البورصة
البورصة

وافقت لجنة العضوية بسوق الاوراق المالية (البورصة) بقيول قيد عدد 13بنكا مصريا بسجل العضوية بالبورصة كمتعامل غير رئيسي.

تفاصيل القرار

ووفق ما حصلت علية "الدستور" من قرارات للبورصة فقد قررت لجنة العضوية رقم (08) لسنة 2024 بتاريخ 15/05/2024 القرار رقم (49) لسنة 2024 بالموافقة على قبول قيد البنك/ الأهلي المتحد (مصر) بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3503).                  

 وقررت لجنة العضوية رقم (08) لسنة 2024 بتاريخ 15/05/2024 القرار رقم (48) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد البنك الأهلي الكويتي  بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3526       

وقررت لجنة العضوية رقم (08) لسنة 2024 بتاريخ 15/05/2024 القرار رقم (50) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ أبو ظبي التجاري مصر بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3537).                       

وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (30) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ الاستثمار العربي  بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3534).   

وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024/2024 القرار رقم (32) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3536).                                                                

 كماقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (27) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ المشرق - مصر - فرع شركة أجنبية بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3001).                                  

وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (36) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد البنك العقاري المصري العربي بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3004).                 

كما قررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (31) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ الكويت الوطني - مصر - بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3516).    وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (33) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ فيصل الإسلامي المصري بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3522).                  وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (29) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد المصرف المتحد  بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3533).       

                  

وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (28) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ الامارات دبي الوطني بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3528).               وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (35) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ التعمير والإسكان بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3002).                   وقررت لجنة العضوية رقم (07) لسنة 2024 بتاريخ 01/05/2024 القرار رقم (34) لسنة 2024 الموافقة على قبول قيد بنك/ المؤسسة العربية المصرفية - مصر  بسجل العضوية بالبورصة المصرية (كمتعامل غير رئيسي) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك تحت كود رقم (3527).

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