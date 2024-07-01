صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين من الأفراد المصريين على أسهم منتقاة بالسوق، وتلك التي قادتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية ومن المتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 0.94%

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.94%، ليصل إلى مستوى 28026 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.15%، ليصل إلى مستوى 34461 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.98%، ليصل إلى مستوى 12115 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسط القيمة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.67% ليصل إلى مستوى 6235 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.82% ليصل إلى مستوى 9058 نقطة.