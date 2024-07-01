الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تلقيه عرضا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن طلب محمد الشناوى حارس الأهلى تأجيل تجديد عقده انتظارًا للعروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية من أندية سعودية أبدت رغبتها في ضمّه بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

وقال الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و 10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم" على 93.7، قائلا "محمد الشناوى تلقى عروضا جادة ومُغرية من الدوري السعودي حيث ترغب أربعة أندية سعودية في التعاقد معه بشكل رسمي وهي، الوحدة والقادسية والفيحاء وضمك.

وأشار إلى أن الوكيل السعودي الذي أحضر العروض لـ محمد الشناوى أكد له أن المقابل المالي قد يصل إلى 6 ملايين دولار في الموسمين أي ما يقرب من 290 مليون جنيه بواقع 145 مليون جنيه في الموسم الواحد.

أكد محمد الليثي، أن الشناوي وافق على العرض السعودي المُغر للغاية لرغبته في تأمين مستقبله، لذا تحدث مع مسئولي الأهلى وطالبهم بالموافقة على هذا العرض وهو ما قد يحدث قريباً في ظل اتجاه النادي، لعدم الوقوف في طريق الحارس الدولي لتأمين مستقبله بعقد قد لا يتكرر مرة ثانية.

وأوضح الليثى أن محمود الخطيب رئيس الأهلى، لا يُمانع في رحيل الشناوي لاسيما وأن الأخير سبق ورفض أكثر من عرض مُغر في فترات سابقة لذا آن الأوان لتنفيذ طلبه خاصة وأن الأهلى أصبح لديه حارس كُفء هو مصطفى شوبير ومعه حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي الذي سيتم تفعيل عقد شرائه نهائياً من نادي الداخلية حال رحيل الشناوي وربما يتم ضم حارس آخر لو رفض الجهاز الفني بقاء الزُنفلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب “الكلية الحربية”، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 13 بالدوري الممتاز.

الاهلى محمد الشناوي الشناوي الدوري السعودي محمود الخطيب مصطفى شوبير موعد مباراة الاهلى

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