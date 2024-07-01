الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة غسل شبكات المياه خلال شهر يوليو بالمنوفية

شبكات المياه
شبكات المياه

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكل مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر يوليو 2024.

وشدد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسل. 

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محافظة المنوفية غسيل الشبكات قطع المياه خطة قطع المياه لغسيل الشبكات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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