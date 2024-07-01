الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مجمع الشفاء الطبى: الاحتلال لم يوجه إلىّ أى تهمة رغم محاكمتى 3 مرات

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أعرب مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبوسلمية، المفرج عنه، عن سعادته بخروج أسرى جدد من سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم كوادر طبية.

وقال، في تصريحات صحفية من أمام مجمع الشفاء الطبي، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إن قوات الاحتلال أفرجت عني وعن نحو 50 أسيرًا آخر صباح اليوم، مضيفًا: "تركنا الآلاف من الأسرى يعيش الأمرين يذوق من العذاب النفسي والجسدي ما لم يذقه أى أسير فلسطيني منذ النكبة بعام 1948، كل أنواع العذاب يتعرض له أسرانا خلف القضبان".

وأضاف مدير مجمع الشفاء أن الاحتلال تعامل مع الأسرى كأنهم جمادات والأطباء كانوا يضربوننا، فالأسرى يتعرضون لصنوف التعذيب، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يوجه إلىّ أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات.

وتابع: إننا تعرضنا لتعذيب شديد، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي، كما أستغرب من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجي من المعتقل وخرجت بطريقة رسمية.

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