حالة الطقس اليوم وغدا في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة في القاهرة والإسكندرية، حيث أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة غدا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى اليوم

حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل وتتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و تتراوح مابين (32 -33 ) درجة على المناطق الساحلية بينما تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

تشهد حالة الطقس في القاهرة حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

و يشهد اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم /س، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أنَّ غدا الثلاثاء درجات الحرارة لا تزال مستقرة على معظم الأنحاء، ولكنها تبقى عالية على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، إذ تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية على كلٍ من محافظات جنوب وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية

شهد طقس الإسكندرية موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة اليوم الاثنين إلى 32 درجة مئوية، مع ارتفاع لافت في درجة الرطوبة في عدة مدن ساحلية.

أما حالة البحر المتوسط، فقد كانت معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح من اتجاه شمالي غربي.