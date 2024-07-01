الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يضغط الإعلام الأمريكي على "بايدن" للتنحي من سباق الترشح للرئاسة؟

بايدن
بايدن

تزايدت الضغوط الإعلامية على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التنحى عن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

txt

ديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن وسط دعوات لانسحابه

ضغوط إعلامية على بايدن 

وقال موقع أكسيوس الامريكي إنه بينما يتصارع مساعدو بايدن مع رد فعلهم على أداء الرئيس المثير للقلق في المناظرة خلف أبواب مغلقة، انضم النقاد الإعلاميون وهيئات التحرير علنًا تحثه على التنحي.

وأثار الأداء الضعيف للرئيس بايدن في مناظرة يوم الخميس قلقًا عميقًا لدى الديمقراطيين في الكابيتول هيل وحلفاء الإدارة والنقاد الإعلاميين ذوي الميول اليسارية، مما دفع البعض إلى مطالبته بالانسحاب من انتخابات نوفمبر.

وانضمت هيئات التحرير والمحررون من صحيفة نيويورك تايمز، وأتلانتا جورنال-دستور، ومجلة نيويوركر إلى المعلقين المشهورين وكتاب الأعمدة في الضغط على الرئيس للتنحي وتمهيد الطريق إلى مرشح آخر.

txt

واشنطن بوست تدعو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية

التايمز تطالب بالتنحي

وقال مجلس إدارة التايمز – في مقال افتتاحي بعنوان “لخدمة بلاده، يجب على الرئيس بايدن أن يترك السباق” – إن بايدن ظهر باعتباره “ظل موظف عام عظيم” في مناظرة يوم الخميس،فان "القادة الديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية".

وتلى ذلك مقالات من مجلس إدارة اللجنة اليهودية الأمريكية ومحرر في مجلة نيويوركر، جادلت بالمثل بأن أفضل مرشح لهزيمة الرئيس السابق غير المقيد ترامب ليس الرئيس الحالي.

ووضعت  صحيفة نيويوركر حاكمة ميشيغان جريتشين ويتمر، والسيناتور رافائيل وارنوك (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم ولاية ماريلاند ويس مور، كقائمة من البدلاء المحتملين لبايدن الذين "يمكنهم تنشيط الديمقراطيين والمستقلين، وإلهام المزيد من الشباب". 

نيويورك تايمز

كما   قال  كاتب العمود توماس إل فريدمان  في مقال افتتاحي يوم الجمعة:  أن مشاهدة الرجل الذي يعتبره صديقًا وهو يكافح على منصة المناقشة جعله يبكي.

 فيلادلفيا إنكويرر

وكانت  صحيفة فيلادلفيا إنكويرر  لديها وجهة نظر مختلفة، حيث حولت التدقيق من بايدن إلى ترامب، وكتبت هيئة تحرير الصحيفة أن "النقاش حول هذا النقاش في غير محله". "الشخص الوحيد الذي يجب أن ينسحب من السباق هو ترامب".

الإعلام الأمريكي ​جو بايدن أبرز المرشحين لخلافة بايدن تفاصيل مناظرة بايدن وترامب مناظرة بايدن ​دونالد ترامب​

الأكثر قراءة

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

بعد تلقيه عرضًا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر