كيف يضغط الإعلام الأمريكي على "بايدن" للتنحي من سباق الترشح للرئاسة؟

تزايدت الضغوط الإعلامية على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التنحى عن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ضغوط إعلامية على بايدن

وقال موقع أكسيوس الامريكي إنه بينما يتصارع مساعدو بايدن مع رد فعلهم على أداء الرئيس المثير للقلق في المناظرة خلف أبواب مغلقة، انضم النقاد الإعلاميون وهيئات التحرير علنًا تحثه على التنحي.

وأثار الأداء الضعيف للرئيس بايدن في مناظرة يوم الخميس قلقًا عميقًا لدى الديمقراطيين في الكابيتول هيل وحلفاء الإدارة والنقاد الإعلاميين ذوي الميول اليسارية، مما دفع البعض إلى مطالبته بالانسحاب من انتخابات نوفمبر.

وانضمت هيئات التحرير والمحررون من صحيفة نيويورك تايمز، وأتلانتا جورنال-دستور، ومجلة نيويوركر إلى المعلقين المشهورين وكتاب الأعمدة في الضغط على الرئيس للتنحي وتمهيد الطريق إلى مرشح آخر.

التايمز تطالب بالتنحي

وقال مجلس إدارة التايمز – في مقال افتتاحي بعنوان “لخدمة بلاده، يجب على الرئيس بايدن أن يترك السباق” – إن بايدن ظهر باعتباره “ظل موظف عام عظيم” في مناظرة يوم الخميس،فان "القادة الديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية".

وتلى ذلك مقالات من مجلس إدارة اللجنة اليهودية الأمريكية ومحرر في مجلة نيويوركر، جادلت بالمثل بأن أفضل مرشح لهزيمة الرئيس السابق غير المقيد ترامب ليس الرئيس الحالي.

ووضعت صحيفة نيويوركر حاكمة ميشيغان جريتشين ويتمر، والسيناتور رافائيل وارنوك (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم ولاية ماريلاند ويس مور، كقائمة من البدلاء المحتملين لبايدن الذين "يمكنهم تنشيط الديمقراطيين والمستقلين، وإلهام المزيد من الشباب".

نيويورك تايمز

كما قال كاتب العمود توماس إل فريدمان في مقال افتتاحي يوم الجمعة: أن مشاهدة الرجل الذي يعتبره صديقًا وهو يكافح على منصة المناقشة جعله يبكي.

فيلادلفيا إنكويرر

وكانت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر لديها وجهة نظر مختلفة، حيث حولت التدقيق من بايدن إلى ترامب، وكتبت هيئة تحرير الصحيفة أن "النقاش حول هذا النقاش في غير محله". "الشخص الوحيد الذي يجب أن ينسحب من السباق هو ترامب".