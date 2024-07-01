"التضامن الاجتماعى": وحدات سكنية بأثاث كامل لخريجى دور الرعاية مجانًا

قال مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي علاء عبدالعاطي، إنه تم توفير وحدات سكنية بأثاث كامل لخريجي دور الرعاية مجانا دون تحمل الأبناء أي أعباء مالية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص ملف الرعاية اللاحقة للأطفال (أي خريجي دور الرعاية).

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات له، أنه من خلال التوجيهات الرئاسية تم توفير وحدات سكنية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي؛ حيث وفرت الوزارة التمويل اللازم وحصلنا على 1023 وحدة سكنية كمرحلة أولي من الصندوق وتم تسكين 761 على مستوى 10 محافظات، مبينًا أن شروط الحصول على الوحدة أن يكون من خريجي دور الرعاية كريمي النسب.

وأشار إلى أن الوزارة هي المعنية برعاية الأيتام على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هناك قانونًا جديدًا وهو الرعاية البديلة المتواجد حاليًا في مجلس النواب ليتم إقراره، مشيرًا إلى أن قانون الرعاية البديلة معني بالأطفال المحرومين من رعاية الآباء، ومن حق هذا الطفل الحصول على كل امتيازات الطفل الطبيعي داخل الأسرة.

وأوضح عبدالعاطي أن هناك 472 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحوي 9 آلاف طفل وطفلة، كما أن 13 ألفًا و300 طفل في أسر بديلة تكفلهم 13 ألف أسرة.