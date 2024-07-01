"الأوقاف" تعلن مسابقة القراءة الحرة المفتوحة بجوائز مالية

تعلن وزارة الأوقاف، عن إجراء مسابقة القراءة الحرة المفتوحة لجميع الراغبين والراغبات في المشاركة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والخطباء والواعظات والأطباء والمهندسين والمعلمين والطلاب وغيرهم من الجنسين.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات، وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به الأئمة والواعظات في التثقيف والتنوير، ومن أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ورغبة منها في تحفيز جميع المهتمين بالقراءة والتثقيف الديني.

تفاصيل المسابقة

الفرع الأول: المفتوح لجميع الراغبين في المشاركة بغض النظر عن السن أو المؤهل أو الوظيفة:

1- كتاب دراسات في علوم القرآن (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو الهيئة المصرية العامة للكتاب).

2- كتاب دراسات في علوم الحديث (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو الهيئة المصرية العامة للكتاب).

3- كتاب قواعد الفقه الكلية (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو الهيئة المصرية العامة للكتاب).

4- كتاب فن المقدمات والخواتيم (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو الهيئة المصرية العامة للكتاب).

5- كتاب فلسفة الحياة والموت (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو الهيئة المصرية العامة للكتاب).

الفرع الثاني للناشئة تحت 15 سنة:

1- البيان على المنتخب (الجزء الثلاثون) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو الهيئة المصرية العامة للكتاب.

2- رؤية للنشء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب الأعداد التالية:

• أركان الإسلام.

• أعلام العرب.

• شخصيات مصرية.

• من ألقاب النساء.

• قصص الحيوان في القرآن الكريم.

الجوائز

أولًا: الفرع المفتوح:

• الأول: 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

• الثاني: 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

• الثالث: 15 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

• الرابع: 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

• 5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

• 20 جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة ْ(2000) جنيه.

ثانيًا: فرع الناشئة:

• الأول 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 70 %.

• الثاني:8 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 %.

• الثالث:6 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 %.

• الرابع:5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55 %.

• 10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة (2000) جنيه.

وعلى الراغبين في المشاركة ملء النموذج المرفق خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSexI5nPPdH.../viewform...



