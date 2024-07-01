الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

تامر شوقي: استكمال ملف تطوير المناهج وعودة الطلاب للمدارس أهم المطالب من الحكومة الجديدة

تامر شوقي
تامر شوقي

طالب الخبير التربوي، الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها الفترة القادمة باستكمال ملف تطوير المناهج ليمتد إلى مناهج المرحلة الإعدادية ثم الثانوية، وكذلك ملف عودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى وإعادة الدور التربوي  والتعليمي لها.

كما طالب الخبير التربوي، بضرورة سد عجز المعلمين وخاصة مع خروج أعداد كبيرة منهم سنويا إلى المعاش، وكذلك ضرورة الاستمرار في رقمنة التعليم وإدخال الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية في المدارس، وبناء وتحديث مزيد من المنصات التعليمية، وتقييم تجربة التابلت والتوسع في تعميمه وتسليمه للطلاب فى سنوات سابقة على الصف الأول الثانوى.

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كما طالب شوقي، بضرورة محاربة السناتر والدروس الخصوصية والتى تستنزف مليارات من أموال أولياء الأمور، مع تدبير موارد ذاتية للإنفاق على التعليم مثل استغلال أسوار المدارس، ومشروعات المدرسة المنتجة.

كما طالب الخبير التربوي، بضرورة محاربة التسرب من التعليم والآمية من خلال علاج مسبباتها، وطرح مشروع تطوير الثانوية العامة للحوار المجتمعي واقراره بعد أخذ جميع الاراء في الاعتبار .

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وأخيرا، شدد الخبير التربوي، على ضرورة تطوير التعليم الفنى والتوسع في بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك التوسع في انشاء الأنماط المميزة من المدارس مثل ستيم ومدارس المتفوقين والمدارس الدولية.

محاربة التسرب من التعليم مشروعات المدرسة المنتجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لدروس الخصوصية التغيير الوزاري رقمنة التعليم الصف الأول الثانوي بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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