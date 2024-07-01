الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب وزير الإسكان يشهد احتفالية توزيع جوائز معرض "Big 5 Construct Egypt 2024"

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية - رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، احتفالية موسعة لتوزيع جوائز معرض Big 5 Construct Egypt 2024، والذي يعد أحد اهم المعارض التي يتم تنظيمها في مصر في مجال قطاع التشييد والبناء بمشاركة العديد من شركات المقاولات والاستشاريين الهندسيين، والمطورين العقاريين، والشركات المصنعة، والشركات المعمارية، ومدراء المشروعات والمهندسين، وشركات إدارة المرافق، ومصممي الديكور الداخلي.

رافق نائب وزير الإسكان، كل من  الدكتور سامر عز الدين، مستشار وزارة الإسكان لإدارة المشروعات،  والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، ومجموعة من ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن احتفالية توزيع الجوائز تضمنت مختلف المجالات من خلال تنافس ومشاركة أكثر من 40 شركة وجهة متخصصة في إدارة وتصميم وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر على 19 جائزة، وشمل الحفل توزيع جوائز فردية وجماعية للجهات المشاركة في مسابقة المعرض، والتي يتم التجهيز والتقدم لها في وقت سابق للمعرض، ويتم تقييم المشروعات المتنافسة من خلال لجنة عالمية تضم 22 خبيرا من مختلف التخصصات منها الفنية والمالية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية، وتغطي المسابقة العديد من الفئات، والتي منها فئات المبادرات للحفاظ على التراث وتشجيع المدن الذكية واستدامة الخدمات، وفئات المشروعات التجارية، ومشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والمشروعات المجتمعية والسكنية، واختيار أفضل شركات خلال العام من مختلف التخصصات استشارية وهندسة معمارية، وإدارة مرافق، وشركات إنشاءات  وتصميم داخلي وتحول رقمي.

وفي إطار جوائز فئات المشروعات،  تسلم  الدكتور سيد إسماعيل، جائزة أفضل مشروع في مجال البنية التحتية خلال العام عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بعد تمام عملية التقييم لكافة المشروعات المشاركة.

وعلى هامش الحفل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إنجازات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي تم تحقيقها بتنفيذ كافة مستهدفات المرحلة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال تنفيذ أعمال صرف صحي متكامل بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة، ورفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك،  مضيفًا  أنه جارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية.

وأكد نائب وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج يعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، وذلك نظرًا لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقًا لمؤشرات الأداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، كما أنه يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).

الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة احتفالية موسعة لتوزيع جوائز Big 5 Construct Egypt 2024 أحد اهم المعارض

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