الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

أستاذ جامعي يطالب باستمرار التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة بالجامعات

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي استاذ بجامعة عين شمس

أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي هو قاطرة التقدم في أى دولة بما يمتلكه من عقول مبدعة وطاقات بشرية تقود المجتمع في جميع مناحى الحياة المختلفة.

وأشار الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أهم الملفات في ملف التعليم الجامعي التي نحتاج إليها من الحكومة الجديدة، وهي، استمرار التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة في الجامعات والتي تتسق مع متطلبات سوق العمل ومع علوم المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة، وكذلك التوسع في التحول الرقمى بالجامعات من خلال توفير بنية تكنولوجية أساسية متضمنة شبكات الإنترنت ومعامل الكمبيوتر وغيرها 

وتابع "شوقي" تطوير المعامل بالأقسام والتخصصات المختلفة التي تتطلب الدراسة بها نواحي عملية  مثل كليات العلوم والزراعة والتربية وغيرها، وعقد شراكات مع الشركات والمصانع المختلفة لتدريب طلاب الكليات العملية مثل كليات الهندسة بها، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والوصول إلى معدل جامعة بكل محافظة من خلال إنشاء 17 جامعة خلال السنوات القليلة القادمة لتنضم إلى الجامعات التكنولوجية القائمة بالفعل وهي عشر جامعات.

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منح الماجستير والدكتوراة وما بعد الدكتوراه إلى الدول المتقدمة علميًا

وطالب أستاذ كلية التربية جامعة عين شمس، بالتوسع في منح الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراة إلى الدول المتقدمة علميًا سواء في أسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية، والتوسع في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مختلف التخصصات الجامعية مثل استخدام الذكاء  الاصطناعي والميتافيرس.

إعادة النظر في أعداد المقبولين بالكليات النظرية

ومن ضمن المطالبات من الحكومة الجديدة، إعادة النظر في أعداد المقبولين بالكليات النظرية بما يتسق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والدولية في مصر، وإعطاء امتيازات لأعضاء هيئات التدريس في الخدمات المختلفة وخاصة التي تشارك فيها الجامعات.

جامعة عين شمس التخصصات الجديدة سوق العمل التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الكليات العملية الجامعات التكنولوجية

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