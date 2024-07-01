الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة سوهاج تعلن عن 3 وظائف تخصصية وقيادية شاغرة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف التخصصية القيادية الشاغرة على درجة ”مدير عام ” بعد خلوها لخروج شاغليها الى السن القانوني، وهي.

1- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

2-مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

3-مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

 المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت جامعة سوهاج في إعلان لها المستندات المطلوبة للتقديم وهى عبارة عن بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا” به ( الأسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانها.

2- بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.
3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبية، ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ومدعما بالمستندات وفقًا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.
4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

5 – سيره ذاتية.
6 – شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.

7- (4) صور شخصية.

8- (4) صور من بطاقة الرقم القومي

وتقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب رئيس الجامعة، مع تقديم أصل، و 6نسخ من ملف الانجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ.

وظائف
وظائف
وظائف
وظائف
وظائف
وظائف
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