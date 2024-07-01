تحقيقات النيابة في العثور على جثة سيدة "متعفنة" بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيق في العثورعلى جثة لسيدة مجهولة في حالة تعفن بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.