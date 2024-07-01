دماء جديدة في شرايين الحكومة.. أولى خطوات إنهاء أزمات المواطن

بالتزامن مع إفصاح مصدر حكومي، عن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين وأنّ مراسم حلف اليمين خلال أيام، لافتًا إلى ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية.

وأشار إلى أن ⁠رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، يعتمد على ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة.

ويتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائما على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

ترصد "الدستور" آراء ومطالب بعض الأحزاب السياسية للحكومة الجديدة وأهم الملفات التي لها أولوية الفترة المقبلة.

مع ادلة صعبة

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة مطالبه بتحقيق معادلة صعبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بالدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، على الصعيد الداخلي والخارجي، إلى أن يبقى الشغل الشاغل للحكومة الرئيسي هو تغيير كافة السياسات التي كانت تتبعها الحكومة السابقة والتي أودت بالمجتمع لعدد من المشكلات التي لم تستطع تخطي تداعياتها وعقباتها.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة، أن الحكومة الجديدة عليها تغيير خط السير والآليات واستراتيجيات العمل، وذلك لإنهاء أزمات المواطنين التي يواجهونها في الشارع الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة عليها مواجهة نفسها بأخطاء الحكومة الحالية، وذلك من خلال وضع خريطة عمل جديدة تتعاون فيما بينها، وإلغاء نظام العمل في جزر منعزلة.

ملفات مهمة

وأضاف أن هناك العديد من الملفات الهامة التي بحاجة إلى إعادة العمل عليها من جديد أبرزها ملف التموين بشكل عام والدعم النقدي والعيني، فضلا عن ملفات الاسكان واستكمال خطى الإصلاح بملف التصالح في مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن كل هذه الملفات بحاجة إلى إعادة النظر في كافة السياسات المتبعة تجاهها لضمان الوصول إلى حلول فعالة قادرة على تجاوز العقبات الراهنة.

من جانبه وضع النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، عدد من الأولويات القادمة على مائدة الحكومة الجديدة فور تشكيلها، على رأسها الاهتمام بالاقتصاد الوطني الذي يبدأ من الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وفتح أبواب وقنوات للاستخدام الأمثل للفرص الاقتصادية المصرية المتاحة أمام المستثمرين استكمالا لما بدأته مصر من تمهيد للبنية التحتية كركيزة ودعائم اساسية للاستثمارات المستدامة، مشيرا إلى أن هذا جميعا سيساهم في تخفيف معاناة الشارع المصري وانهاء الأزمات في أقرب وقت.

وأكد خليل، في تصريحات خاصة، أن تذليل العقبات أمام المستثمرين وخلق بيئة استثمارية اقتصادية جاذبة، خطوة هامة نحو تعزيز روافد دعم قاطرة الاقتصاد القومي، والعمل على دفع عجلة الانتاج بالتوازي سيساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومؤشرات اقتصادية سليمة.

وطالب بضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم، كروافد هامة تتطلب المزيد من العمل والجهود والرؤية الثاقبة باعتبارهما منفذا لتحقيق الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.