الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو  2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وسط استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، والتحركات غير الواضحة لأسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاثنين 1 يوليو  2024، حوالي 3605.75 جنيها للبيع و3594.25 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3155 جنيها للبيع و3145.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2704.25 جنيها للبيع و2695.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2103.25 جنيه للبيع 2096.75 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3305.25 جنيه للبيع 3294.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ماذا حدث فى أسعار الذهب بمصر خلال 6 أشهر؟

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى، حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محال الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333 دولارا. 

وفي المعاملات الفورية استقر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولار 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في مصر نحو 3155 جنيها للبيع و3145 جنيها للشراء.

الذهب الشراء المعدن الأصفر سعر صرف الدولار سعر الذهب في مصر جرام الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم فى مصر سعر جرام الذهب

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر