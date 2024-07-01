رحيل شاعر العامية محمد خميس.. وتشييع الجنازة في هذا الموعد

عن عمر ناهز الخمسين، رحل عن عالمنا شاعر العامية محمد محمد خميس، وهو شاعر مصري، يكتب بالعامية المصرية وقصائد غنائية، وتشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، في مسجد التوبة بدمنهور.

الموت يغيب شاعر بلا جواد

غيب الموت شاعر العامية المصرية، الشاعر محمد محمد خميس، عن عمر ناهز الخمسين، صاحب دواوين: “شاعر بلا جواد” ــ “حروف شاردة” ــ “خمسينية شعر” ــ و"أكازيون الحياة".

أحدث خبر رحيل الشاعر محمد محمد خميس، صدمة لأصدقاءه من الكتاب والشعراء والمثقفين، وكتبوا ينعونه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نعاه الشاعر سعيد شحاتة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى الرفيق الأعلى الشاعر المحترم النقي المهذب الطيب..أخي وصديقي الشاعر الكبير.. محمد محمد خميس.. في رحمة الله ورضوانه ومعيته وفردوسه أيها النبيل..ربنا يصبر قلب حبايبك يا رب يا محمد..خبر صعب وصادم على الصبح يا صاحبي.

ومن جانبه، كتب الشاعر صالح الغازي: "اليوم عاد السرب تنقصه حمامة.. وداعًا الصديق محمد محمد خميس.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. زي ما قلت لك.. لما ارجع مصر الأجازة دي.. بأطلع قصايدك الأولى بخط إيدك اللي اديتهالي من 30 سنة.. ربنا يرحمك يا خميس. العزاء لقبيلة الشعر وللأصدقاء في دمنهور وأسكندرية ولأسرتك وكل الحبايب مع السلامة يا أخويا..

ونعى القاص شريف صالح "خميس" ببعض من أبياته: "إرجع دارك.. المطر الباقي علي كتافك..نبت نخله علي صدرك.. والباين ف الضلع شواشي.. راجع ماشي.. ما طواك الريح. محمد محمد خميس..مع السلامة يا محمد كنت خفيف وجميل وزي النسمة.

وبكلمات مقتضبة كتب القاص محمد الحديني ناعيا “خميس”: محمد خميس.. لبيت النداء بدري…مع السلامة يا صاحبي.

ومن جانبه كتب الشاعر حاتم مرعي بكلمات قليلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد محمد خميس فى ذمة الله مع السلامة ياصاحبي والقلب داعي لك”.