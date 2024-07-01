موعد وشروط الالتحاق بالتدريب الصيفي لـ متحف إيمحتب 2024

أعلن متحف إيمحتب عن تنظيم برنامج التدريب الصيفي المجاني "صديق إيمحتب 2"، وذلك في إطار الدور المجتمعي والثقافي للمتاحف المصرية، ويستهدف التدريب الصيفي، طلبة وخريجي أقسام آثار، إرشاد سياحي، تاريخ وحضارة في الفترة من 17 يوليو 2024، حتي 6 أكتوبر 2024 بمنطقة سقارة.

فتح باب التقديم لـ التدريب الصيفي بمتحف إيمحتب 2024

ويسعى التدريب إلى تنمية ورفع قدرات الطلبة والخريجين من أقسام الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ، لاكتساب مهارات العمل الميداني من خلال شرح مقتنيات متحف إيمحتب للزوار.

التدريب الصيفي متحف إيمحتب

كما ينظم متحف إيمحتب، مجموعة محاضرات تأهيلية للمجموعة المختارة حول العلاقات العامة، التسويق، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل مع الزوار وشرح المتحف باللغتين العربية والإنجليزية، علمًا بأنه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة في نهاية البرنامج التدريبي الصيفي.

إليك شروط الالتحاق ب التدريب الصيفي للمتحف

إجادة اللغة الإنجليزية.

حسن المظهر.

التمتع باللباقة والثقافة خاصة الآثرية والتاريخية.

كيفية التقديم للتدريب الصيفي بـ متحف إيمحتب 2024؟

يمكنك التقديم إلى التدريب الصيفي بالمتحف، من خلال إرسال ملف ورد يحتوي علي البيانات الآتية: الاسم الرباعي - الرقم القومي - الدراسة الحالية- العنوان - الإيميل الإلكتروني - رقم المحمول.

وبحسب المتحف في بيان له: "يتم نشر أسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية على صفحة المتحف على "فيسبوك"، ثم يتم اختيار عدد محدود من المتقدمين، والتواصل معهم.

عن متحف إيمحتب

كان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، العام الماضي، قد افتتح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويعرض المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس "إيمحتب" الذي قام ببناء هرم زوسر المدرج، أول بناء يتمّ إنشائه من الحجر في التاريخ، وقصة المصري القديم الذي بدأ بتقطيع الحجر وتشييد أعظم الآثار.

ويسلط سيناريو العرض للمتحف على 3 موضوعات هي تسليط الضوء على الطرز المعمارية والفنية بسقارة، وتطور أساليب الدفن ومقتنياتها خلال العصور المصرية القديمة وعن المهندس إيمحتب.

وتم إضافة 6 فتارين للعرض المؤقت بها حوالي 70 قطعة أثرية من أهم القطع التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، بمنطقة سقارة.