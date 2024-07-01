الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وشروط الالتحاق بالتدريب الصيفي لـ متحف إيمحتب 2024

متحف إيمحتب
متحف إيمحتب

أعلن متحف إيمحتب عن تنظيم برنامج التدريب الصيفي المجاني "صديق إيمحتب 2"، وذلك في إطار الدور المجتمعي والثقافي للمتاحف المصرية، ويستهدف التدريب الصيفي، طلبة وخريجي أقسام آثار، إرشاد سياحي، تاريخ وحضارة في الفترة من 17 يوليو 2024، حتي 6 أكتوبر 2024  بمنطقة سقارة.

فتح باب التقديم لـ التدريب الصيفي بمتحف إيمحتب 2024

ويسعى التدريب إلى تنمية ورفع قدرات الطلبة والخريجين من أقسام الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ، لاكتساب مهارات العمل الميداني من خلال شرح مقتنيات متحف إيمحتب للزوار. 

التدريب الصيفي متحف إيمحتب

كما ينظم متحف إيمحتب، مجموعة محاضرات تأهيلية للمجموعة المختارة حول العلاقات العامة، التسويق، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل مع الزوار وشرح المتحف باللغتين العربية والإنجليزية، علمًا بأنه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة في نهاية البرنامج التدريبي الصيفي.

المشرف على متحف عواصم مصر: منف عاصمة توحيد الحضارة المصرية وبدأ معها التاريخ

شخصيات خلدها التاريخ.. محاضرات وورش للأطفال فى متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

غدا.. تفاصيل الاحتفال السنوي بافتتاح متحف إيمحتب

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يكشف لـ "الدستور" أكاذيب الأفروسنتريك

إليك شروط الالتحاق ب التدريب الصيفي للمتحف

  • إجادة اللغة الإنجليزية.
  • حسن المظهر.
  • التمتع باللباقة والثقافة خاصة الآثرية والتاريخية.

كيفية التقديم للتدريب الصيفي بـ متحف إيمحتب 2024؟ 

يمكنك التقديم إلى التدريب الصيفي بالمتحف، من خلال إرسال ملف ورد يحتوي علي البيانات الآتية: الاسم الرباعي - الرقم القومي - الدراسة الحالية- العنوان - الإيميل الإلكتروني - رقم المحمول.

وبحسب المتحف في بيان له: "يتم نشر أسماء  المتقدمين للمقابلة الشخصية على صفحة المتحف على "فيسبوك"، ثم يتم اختيار عدد محدود من المتقدمين، والتواصل معهم. 

عن متحف إيمحتب

كان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، العام الماضي، قد افتتح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويعرض المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس "إيمحتب" الذي قام ببناء هرم زوسر المدرج، أول بناء يتمّ إنشائه من الحجر في التاريخ، وقصة المصري القديم الذي بدأ بتقطيع الحجر وتشييد أعظم الآثار.

ويسلط سيناريو العرض للمتحف على 3 موضوعات هي تسليط الضوء على الطرز المعمارية والفنية بسقارة، وتطور أساليب الدفن ومقتنياتها خلال العصور المصرية القديمة وعن المهندس إيمحتب.

وتم إضافة 6 فتارين للعرض المؤقت بها حوالي 70 قطعة أثرية من أهم القطع التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، بمنطقة سقارة.

متحف سقارة يوليو التدريب الصيفي متحف ايمحتب إيمحتب التدريبي الصيفي

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

مشهد جنائزى مهيب لطفلين توأم لقيا مصرعهما غرقًا داخل "بانيو" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر