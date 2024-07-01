الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنشئت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان في عام 1935/1936م باسم المعهد العالي للتربية الموسيقية كقسم ملحق بمعهد التربية للبنات بالزمالك، وفي عام 1975/1976م انضم المعهد العالي للتربية الموسيقية إلى جامعة حلوان تحت مسمى كلية التربية الموسيقية، وتعد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان هي الكلية الوحيدة من نوعها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط والتي تعمل على إعداد وتأهيل معلمي التربية الموسيقية للعمل في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، وتقوم بتخريج كوادر متميزة مؤهلة للعمل في الهيئات المجتمعية المعنية بالموسيقى، كما تسهم في تأهيل باحثين متميزين في إجراء البحوث العلمية في الدراسات الموسيقية وذلك من خلال مجموعة متميزة من البرامج الأكاديمية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لتشمل كافة مجالات الفنون الموسيقية والعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

رؤية  كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان
   
 

وتتلخص رؤية الكلية في سعيها  إلى الريادة في مجال التربية والعلوم الموسيقية المتخصصة لتحقيق الجودة، والتميز محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.و

تتمثل رسالة الكلية فى إعداد خريج متميز يحقق متطلبات سوق العمل في المؤسسات التعليمية المختلفة، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس الدمج، والهيئات المجتمعية التي تدخل الموسيقى في نطاقها، وباحثين متميزين في إجراء البحوث العلمية في الدراسات الموسيقية المختلفة، وكوادر مؤهلة لتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية المتميزة التي تسهم في نشر الثقافة الموسيقية والارتقاء بالذوق الفني محليًا وإقليميًا
وتضم الكلية العديد من الأقسام ومنها، قسم النظريات والتأليف ويتضمن شعبتي التأليف الموسيقي العالمى، وشعبة علوم موسيقي، وقسم الموسيقى العربية ويتضمن شعبة التاريخ الموسيقي العربي وشعبه التأليف الموسيقي العربي، وقسم البيانو المصاحبة ويتضمن شعبة البيانو، وشعبة مصاحبة.
وكمت تضم قسم الأداء ويتضمن شعبة الالات الاوركسترالية وشعبه الغناء العالمى، وايضا قسم العلوم الموسيقية التربوية.

وتحتوي الكلية على برامج فى مرحلة البكالوريوس ومنها برنامج التربية الموسيقية وبرنامج خاص وهو برنامج فن الموسيقى music art(برنامج مميز ) 
   

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وكذلك برامج الدراسات العليا، بحيث  تقوم مرحلة الدراسات العليا على 22 برنامج  مقسمة على دبلومات الدراسات العليا في التخصصات التالية، دبلوم الدراسات العليا في التربية الموسيقية (لخريجى كلية التربية الموسيقية )، دبلوم الدراسات العليا في التربية الموسيقية (لخريجى كليات التربية النوعية  )، دبلوم الدراسات العليا في التخصص ( لمن لم يستكمل متطلبات الماجستير )، دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى الفرعونية (الموسيقى المصرية القديمة)، الدبلوم المهني لإعداد خريجي الكليات الموسيقية للعمل فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة

وايضا درجة الماجستير فى التربية الموسيقية في التخصصات التالية، ماجستير التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف شعبه التأليف الموسيقي العالمى، ماجستير التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف شعبة علوم الموسيقى، ماجستير التربية الموسيقية قسم الموسيقى العربية  شعبة التأليف الموسيقي  العربي، ماجستير التربية الموسيقية قسم الموسيقى العربية  شعبة التاريخ الموسيقي العربي، ماجستير التربية الموسيقية قسم البيانو والمصاحبة– البيانو، ماجستير التربية الموسيقية قسم البيانو والمصاحبة – المصاحبة.
بجانب درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية وتنقسم الي دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم النظريات والتأليف شعبه التأليف الموسيقي العالمى، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم النظريات والتأليف شعبة علوم الموسيقى، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم الموسيقى العربية  شعبة التأليف الموسيقي العربي، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم الموسيقى العربية  شعبة التاريخ الموسيقي العربي، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم البيانو والمصاحبة – البيانو، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم البيانو والمصاحبة د،  دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم الاداء - الالات الاوركستراليه، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم الأداء – الغناء العالمى، دكتوراه الفلسفه فى التربيه الموسيقيه قسم العلوم الموسيقي التربوية

 

 

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