قيادي منشق: 30 يونيو قضت على حلم الإخوان في تحويل مصر مركز عالمي للتنظيمات الإرهابية

قال طارق البشبيشي، قيادي الإخواني المنشق، إن ذكرى ثورة 30 يونيو اليوم تأتي في ظل الجمهورية الجديدة والدولة الحديثة التي شرع المصريين بفضل القيادة السياسية في بنائها وتأسيسها، مشيرًا إلى ان المصريين انتصروا انتصارا بالغا عندما ادركوا خطورة استمرار تواجد جماعة الإخوان وقياداتها في سدة الحكم، وضرورة التكاتف للإزالة والحفاظ على الدولة المصرية وتلقينهن درسا قويا بأن الشعب المصري خير من يحافظ على تراب وطنه ويعي من يحكمه.

وأكد البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تعد الحدث الفارق الذي انقذ مصر والمنطقة من المصير المجهول، مشيرا إلى أن الشعب المصري تصدى لزحف التطرف الديني وجماعاته على منطقتنا، واشاعوا الخراب والدمار وتفكيك الدول وجيوشها فيما عرف بالفوضى الخلاقة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كان ينقصها فقط أن تعرف أن مصر صاحبة تاريخ عريق لن يهزم ولن تحول هذه المخططات دون الحفاظ على هيبته وكرامته.

ولفت أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في التاريخ الانساني، ولولاها لدفع العالم كله ثمنا باهظا من حضارته الحديثة وأمنه واستقراره.

من جانبه هنأ النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والجيش المصري العظيم وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: ثورة استرداد الوطن بعد وعي الشعب بخطر حكم جماعة الاخوان الإرهابية.

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الرسائل التي وردت في كلمة الرئيس السيسي، وتعبر عن الانجازات والطموحات التي تحققت على ارض مصر جراء ثورة 30 يونيو، فمصر وكما قال الرئيس السيسي في كلمته، انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، وقضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، واليوم نقف على أرض صلبة دولة؛ ذات مؤسسات راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب، وذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.