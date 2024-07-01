الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بدور العرض أمس

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

يواصل فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة النجم محمد إمام تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائي في مصر. 

واستطاع فيلم "اللعب مع العيال" خلال ثلاثة أسابيع من العرض الاستحواذ على اهتمام جمهور السينما. 

واحتل فيلم اللعب مع العيال لمحمد أمام المركز الثاني في قائمة الإيرادات التي تصدرها فيلم ولاد رزق 3. 

وحقق فيلم" اللعب مع العيال" من إخراج شريف عرفة إيرادات بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه، خلال 24 ساعة.

قصة فيلم اللعب مع العيال 

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وصور الفيلم في أكثر من محافظة بناءً على اختيار المخرج شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة"، ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة أن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات، هي: القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة. 

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هى: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد

اللعب مع العيال فيلم اللعب مع العيال إيرادات فيلم اللعب مع العيال إيرادات فيلم اللعب مع العيال امس فيلم اللعب مع العيال محمد امام

مواد متعلقة

7.6 مليون جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس.. و"ولاد رزق 3" يتصدر

"اللعب مع العيال" لمحمد أمام يقترب من 30 مليون جنيه

مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد علي خلال دورته الـ 17

المتحدة وحدها قادرة على هذه الخطوة العملاقة.. أحمد فايق يعلن بدء تصوير "كاستينج"

في المركز الأخير.. 400 ألف جنيه إيرادات فيلم أهل الكهف

5 ملايين جنيه إيرادات "ولاد رزق 3" في شباك التذاكر أمس

معتز التوني في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج فيلم "x مراتي"

طرح أغنية "لو زعلان" لماجد المهندس من فيلم جوازة توكسيك

الأكثر قراءة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر