مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بدور العرض أمس

يواصل فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة النجم محمد إمام تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائي في مصر.

واستطاع فيلم "اللعب مع العيال" خلال ثلاثة أسابيع من العرض الاستحواذ على اهتمام جمهور السينما.

واحتل فيلم اللعب مع العيال لمحمد أمام المركز الثاني في قائمة الإيرادات التي تصدرها فيلم ولاد رزق 3.

وحقق فيلم" اللعب مع العيال" من إخراج شريف عرفة إيرادات بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه، خلال 24 ساعة.

قصة فيلم اللعب مع العيال

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وصور الفيلم في أكثر من محافظة بناءً على اختيار المخرج شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة"، ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة أن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات، هي: القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هى: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد