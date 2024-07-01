الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

35 جنيهًا لكل مادة.. فحص تظلم الشهادة الإعدادية بسوهاج

الإعدادية
الإعدادية

واصلت مديرية التربية والتعليم بسوهاج تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 بمقر لجنة النظام والمراقبة والتي تم تقسيمها إلى 3 قطاعات قطاع وسط وقطاع الجنوب وقطاع الشمال بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء كل يوم.

15 يومًا لتلقى التظلمات 

وحددت المديرية 15 يومًا لتلقي التظلمات مقابل طلب بـ35 جنيهًا لكل مادة، وذلك في عدد من المدارس التي حددتها اللجنة المشكلة من المديرية وهي مقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية لقطاع وسط ومدرسة السيدة زينب الابتدائية بإدارة جرجا لقطاع جنوب  ومدرسة اللغات الرسمية بإدارة طهطا لقطاع شمال.

وأوضحت المديرية في منشورٍ لها حصل "الدستور" على نسخة منه، عددا من الضوابط خلال مراجعة التظلمات الطلاب حرصًا على النظام وسرية بيانات الطلاب من بينها وهي:

1- يكون الطالب وولي الأمر هما فقط الذى يصرح لهم بدخول غرفة المراجعة.

2- كما أنه يمنع منعا باتا دخول الهاتف المحمول إلى غرفة المراجعة ويترك خارج الغرفة مع مسئول الأمن.

3- التزام أولياء الأمور بالموعد الذي يتم تحديده للاطلاع على أوراق الإجابة منعًا للتزاحم ولتنظيم العمل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

4- يسدد رسم قدرة 35 جنيها مقابل كل مادة مع اعتبار مادتى الجبر والهندسة مادتين مفصلتين.

5- التقدم بالبيانات الشخصية التى تثبت صله القرابة بين الطالب وولى الأمر.

6- يتسلم ولى أمر الطالب كراسة رجابة نموذجية للمقارنة بينها وبين إجابة الطالب.

7- تسليم الملف للموظف المسئول بعد كتابة الإقرار اللازم.

وكانت مديرية التلربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية لقطاع وسط ومدرسة السيدة زينب الابتدائية بإدارة جرجا لقطاع جنوب ومدرسة اللغات الرسمية بإدارة طهطا لقطاع شمال.

مديرية التربية والتعليم بسوهاج تظلمات الطلاب لجنة النظام والمراقبة اللجنة المشكلة أولياء الأمور

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