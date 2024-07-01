الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التغلب على التأثير النفسي التنظيمي السلبي في الرعاية الصحية".. مؤتمر مشترك بين "تمريض القناة" وأسيوط

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تُنظم كلية التمريض جامعة قناة السويس المؤتمر العلمي السادس والدولي الثالث لقسم إدارة التمريض بالتعاون مع قسم إدارة التمريض بجامعة أسيوط، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 3 يوليو.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية تمريض جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية تمريض جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أهم محاور المؤتمر 

يتناول المؤتمر العلمي السادس والدولي الثالث لقسم إدارة التمريض بجامعة قناة السويس بالتعاون مع قسم إدارة التمريض بجامعة أسيوط، عددًا من المحاور الهامة هى: رأس المال البشري وعلم النفس التنظيمي، علم النفس التنظيمي السلبي، علم النفس التنظيمي الإيجابي، علم النفس التنظيمي والاستدامة، علم النفس التنظيمي والذكاء الاصطناعي، علم النفس التنظيمي واقتصاديات الصحة.

ورش عمل على هامش المؤتمر

ويُقام على هامش المؤتمر ورش عمل تتناول ضمان الممارسات البحثية الأخلاقية في مصر: فهم قانون التجارب السريرية، والتي يقدمها  الدكتور هاني سلي منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

 

إلى جانب ورشة عمل أخرى حول: الذكاء الاصطناعي في عملية الدخول إلى المستشفى تقدمها الدكتورة رانيا نبيل عوض مدير تطوير الأعمال الصحية المهنية الدولية باستراليا.

 

وورشة أخرى حول موثوقية المقياس والتباينات بين المجموعات أحادية المتغير: استكشاف إحصائي للتباينات بين المجموعات وداخلها ويحاضر بها الدكتورة نضال ايشاح نائب رئيس جامعة الزرقا للشئون الإدارية.

 

من المتوقع حضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين بمجال إدارة التمريض والرعاية الصحية لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.

 

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