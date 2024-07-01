الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

تحديات عديدة أمام الحكومة المنتظرة، فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة والتي نجحت بالفعل في احتواء الكثير من الأزمات الاقتصادية والخارجية التي طرأت علينا خلال الأعوام الماضية، لكن ما زالت التحديات قائمة وهناك ملفات كثيرة بانتظار الحكومة الجديدة.

فضائية "إكسترا نيوز"، استعرضت مطالبات القوى السياسية من الحكومة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

_التنفيذ الفورى لتوصيات الحوار الوطنى.

_استمرار الاهتمام بالحرك السياسي الذي حققه الحوار الوطني.

_الحفاظ علي قنوات الاتصال بين الأحزاب والشعب المصري.

_تعديل قانون الإجراءات الجنائية. 

_العمل على خروج قانون المجالس المحلية إلى النور. 

_تعديل قانون انتخابات المجالس النيابية حسبما تم الاتفاق عليه. 

_الاهتمام باتخاذ إجاءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط. 

_أن تنتهج الحكومة الجديدة نهجًا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات. 

_توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في محختلف المجالات. 

_تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية. 

_ضرورة الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

_كبح جماح التضخم بتكثيف الرقابة الفاعلة علي الأسواق. 

_ الحفاظ علي قيمة الجنية المصري والعمل علي رفع قيمته. 

وكان الحوار الوطني حقق العديد من المكتسبات، وأثمر عن الكثير من التوصيات والمخرجات، التي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

مطالب الحكومة الجديدة السياسية الحرك السياسي الحوار الوطنى الإجراءات الجنائية

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