مدير مجمع الشفاء الطبى: أوضاع الأسرى لدى الاحتلال كارثية

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، يوسف أبوكويك، على إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي “محمد أبوسلمية” الذي أفرج عنه منذ قليل.

وقال أبوكويك، إن "أبوسلمية" أكد أن أوضاع الأسرى لدى الاحتلال كارثية وأنهم تعرضوا لمعاناة هائلة في فترة الأسر، مشيرا إلى أن أبوسلمية أكد أن عددا من الكوادر الطبية التي قام الاحتلال باعتقالهم استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن مدير مجمع الشفاء الطبي تعرض لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن معتقلات والسجون المخصصة للأسرى من قطاع غزة مغلقة أمام المحامين والجهات الدولية والإنسانية.

وفي وقت سابق علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، قائلًا: “إن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي وعشرات المخربين الآخرين إهمال أمني”.

وأكد، اليوم الإثنين، أن على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيقاف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ورئيس الشاباك عن اتباع سياسة مستقلة تتعارض مع سياسة الحكومة.