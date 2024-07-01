تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل اليوم وترتيب الفريقين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، على إستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في دوري نايل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط وسط الملعب: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات.

وفي خط الهجوم: وسام أبوعلي.

مارسيل كولر يُطبق سياسة التدوير بين لاعبي الأهلي

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع اللاعبين، طالب خلالها ببذل أقصى جهد لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول في جدول الدوري الممتاز بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وأشار كولر خلال جلسته، إلى أن مباراة اليوم تشهد بعض التعديلات، في ظل رغبته تطبيق سياسة التدوير بعد خوض مباراة كل 72 ساعة؛ بسبب المؤجلات، وذلك في محاولة لمواجهة ضغط المباريات، بجانب تجهيز جميع اللاعبين واستغلال الفرصة التي يحصل عليها كل لاعب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 48 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة.

بينما يتواجد فريق طلائع الجيش حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 34 نقطة.