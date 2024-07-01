الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهم مطالب قطاع الدواجن من الحكومة الجديدة

عبدالعزيز السيد
عبدالعزيز السيد

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن في الوقت الحالي يشهد مجموعة من التحديات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من وزير الزراعة الجديد؛ لضمان استمرارية الإنتاج واستقرار الأسعار، فضلًا عن حماية صغار المربين والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهم متطلبات القطاع هو تفعيل بورصة الدواجن ووضع سعر عادل لصغار المربين مع هامش ربح مرضي؛ وذلك لحماية الأسعار من جشع التجار، والتوسع في الزراعة الذرة والصويا؛ لأنه يتم استيراد ما يزيد عن 85% من الخارج.

مطالب بتفعيل بورصة الدواجن

ولفت إلى أنه يجب تطوير المنظومة بشكل كامل، من خلال وضع حلول جذرية، حيث إن قطاع الدواجن من القطاعات المهمة والحيوية، والتي يجب المحافظة عليها، خاصة أنها من القطاعات كثيفة العمالة.

وطالب رئيس شعبة الدواجن، بتحسين البنية التحتية الزراعية من خلال توفير الدعم اللازم والحاجة إلى تطوير المزارع الحالية وتحسين شروط الصحة والنظافة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتربية لزيادة الكفاءة وتقليل الأمراض.

كما طالب بضرورة ضبط أسعار الأعلاف من خلال مراقبة السوق، والتأكد من عدم وجود تلاعب في أسعار الأعلاف والمواد الخام، ودعم الأعلاف المحلية  تشجيع زراعة محاصيل العلف محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بإضافة إلي تعزيز الرقابة الصحية، مع التفتيش الدوري وزيادة وتيرة التفتيشات البيطرية في المزارع والمسالخ لضمان جودة وسلامة المنتجات، ومكافحة الأمراض تطوير خطط لمكافحة الأمراض التي تصيب الدواجن وتوفير اللقاحات اللازمة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وطالب أيضًا بضرورة دعم صغار المربين من خلال التمويل الميسر تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة لصغار المربين لتشجيعهم على الاستمرار في النشاط وتطويره، بغضافة إلي ضرورة التدريب والتأهيل توفير برامج تدريبية لتطوير مهارات المربين في إدارة المزارع واتباع أفضل الممارسات.

وقال إنه يجب مراعاة تحسين سلاسل التوريد، من خلال إنشاء  مراكز توزيع  متخصصة لتحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد، وتقليل الحلقات الوسيطة من خلال تفعيل دور المجاز وذلك للحد من جشع التجار، ولكن من خلال توفير وسائل التخزين المبردة للحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل والتوزيع.

وأكد على ضرورة دعم الأبحاث والتطوير، من خلال زيادة التمويل المخصص للأبحاث المتعلقة بتطوير قطاع الدواجن وتحسين إنتاجيته، بإضافة إلي تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات لتقديم حلول مبتكرة لمشاكل القطاع

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